Химические выбросы в Крыму: в почве Херсонщины значительно увеличилось содержание сульфата

14 сентября, 2018, 08:41

В пробах, взятых в грунте около скважины с питьевой водой Херсонской области, обнаружили повышенное содержание сульфата

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на данные, предоставленные Государственной экологической инспекцией Херсонщины.

Отмечается, что специалисты 31 августа взяли пробы почвы в точках постоянного мониторингового наблюдения за влиянием "Крымского титана" на состояние почвы в районе Преображенской сельского совета Каланчакского района и Першокостянтиновского сельского совета Чаплинского района, а также возле пунктов пропуска "Чаплынка" и "Каланчак".

В результате выяснилось, что возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета и возле пункта пропуска "Каланчак" содержание сульфатов в почве было превышено в сравнении с прошлыми годами.

Уже 5 сентября пробы грунта взяли в селах Александровка, Преображенка и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета в Каланчакском районе, а также в селах Первоконстантіновка, Григоровка, Нововладимировка и Ивановка в Чаплинском районе.

"По сравнению с пробами, взятыми 31 августа, содержание сульфатов увеличилось в селе Першокостянтинівка (с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), где также увеличилось содержание хлоридов (с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3), говорится в ответе ведомства", - отмечается в документе.