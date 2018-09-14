Химические выбросы в Крыму: в почве Херсонщины значительно увеличилось содержание сульфата
Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на данные, предоставленные Государственной экологической инспекцией Херсонщины.
Отмечается, что специалисты 31 августа взяли пробы почвы в точках постоянного мониторингового наблюдения за влиянием "Крымского титана" на состояние почвы в районе Преображенской сельского совета Каланчакского района и Першокостянтиновского сельского совета Чаплинского района, а также возле пунктов пропуска "Чаплынка" и "Каланчак".
В результате выяснилось, что возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета и возле пункта пропуска "Каланчак" содержание сульфатов в почве было превышено в сравнении с прошлыми годами.
Уже 5 сентября пробы грунта взяли в селах Александровка, Преображенка и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета в Каланчакском районе, а также в селах Первоконстантіновка, Григоровка, Нововладимировка и Ивановка в Чаплинском районе.
"По сравнению с пробами, взятыми 31 августа, содержание сульфатов увеличилось в селе Першокостянтинівка (с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), где также увеличилось содержание хлоридов (с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3), говорится в ответе ведомства", - отмечается в документе.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГПСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма до Херсона через химический выброс.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение за выбросы в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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