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КГГА: Киев ждет постановление Кабмина, которое позволит заключить новое соглашение с "Нафтогазом"

Киев ожидает до конца недели публикации соответствующего постановления Кабинета Министров, что позволит уже к концу сентября выполнить алгоритм урегулирования вопроса задолженности и заключить соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку природного газа

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-центр КГГА.

"Мы ожидаем до конца недели публикации соответствующего постановления КМУ, которая позволяет провести финансирование по разнице в тарифах перед теплоснабжающими предприятиями. После этого будет осуществлен процесс расчетов", - сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что город ориентируется на конец сентября в реализации алгоритма урегулирования задолженности, чтобы возобновить поставки газа от НАК "Нафтогаз".

Чиновник отметил, что ключевым преимуществом этого алгоритма для городской общины является то, что речь не идет о возмещении долга из городского бюджета и о возможности списания штрафных санкций.

"Мы говорим о том, что достигнуто двух базовых и важных принципов. Первый: мы выводим "за скобки" штрафные санкции. Второе: задолженность, что является предметом обсуждения для передачи коммунальному предприятию может быть передана только при условии получения эквивалентного компенсатора, одним из которых может быть дебиторская задолженность. Но это вопрос еще должен быть четко согласовано хозяйствующими субъектами", – отметил заместитель председателя КГГА.

 

 
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