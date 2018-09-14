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Картину с обнаженным мужчиной в бассейне оценили в $80 млн. Ее рисовал гей в депрессии

Картину британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника" оценили на аукционе Сhristie's в $80 млн

Об этом пишет ВВС.

На картине изображены двое мужчин. Один - обнаженный плавает в бассейне, а другой стоит в красном пиджаке и смотрит вниз.

Хокни придумал картину, когда находился в депрессии после разрыва со своим возлюбленным. Он составил рисунок из двух фотографий, лежавших на полу в его студии.

Эта работа самая дорогая в творчестве Хокни, которую выставляют на продажу. По словам руководства аукциона, эта каритина "один из величайших шедевров эпохи".

Они прогнозировали, что цена еще может вырасти в ходе торгов. Один из экспертов по искусству отметил, что через 10-15 лет "Портрет художника" станет еще дороже.

Работу выставят в галереях в Гонконге, Лондоне и Лос-Анджелесе, после - продадут на аукционе в ноябре.

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