Картину с обнаженным мужчиной в бассейне оценили в $80 млн. Ее рисовал гей в депрессии
Об этом пишет ВВС.
На картине изображены двое мужчин. Один - обнаженный плавает в бассейне, а другой стоит в красном пиджаке и смотрит вниз.
Хокни придумал картину, когда находился в депрессии после разрыва со своим возлюбленным. Он составил рисунок из двух фотографий, лежавших на полу в его студии.
Эта работа самая дорогая в творчестве Хокни, которую выставляют на продажу. По словам руководства аукциона, эта каритина "один из величайших шедевров эпохи".
Они прогнозировали, что цена еще может вырасти в ходе торгов. Один из экспертов по искусству отметил, что через 10-15 лет "Портрет художника" станет еще дороже.
Работу выставят в галереях в Гонконге, Лондоне и Лос-Анджелесе, после - продадут на аукционе в ноябре.
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