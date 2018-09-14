Калиновский машиностроительный завод: технология TankSys® - современный взгляд на ёмкости. Новости компании
Уже более 30 лет одним из направлений деятельности ведущего машиностроительного предприятия ПрАО "Калиновский машзавод" является разработка, изготовление и монтаж ёмкостей TankSys® из нержавеющей стали разнообразного технологического назначения объёмом до 150 м3, которые широко используются в молочной, пивной, фармакологической и химической промышленности, производстве фруктовых и овощных соков, винодельческой отрасли
Емкости изготавливаются в различных вариантах исполнения, комплектуются дополнительным оборудованием, мешалками различных типов, рубашками нагрева или охлаждения, средствами автоматического управления процессами.
Для повышения качества было принято решение о приобретении и внедрении в производство современного оборудования для автоматической сварки нержавеющей стали и закатки днищ. Внутреннюю поверхность ёмкостей полируют и проверяют специальными приборами по классу шероховатости Ra 0,8. Сертифицирована система управления качеством, соответствующая требованиям стандарта ISO 9001:2015.
Дополнительная информация о ёмкостях TankSys® и другое оборудование производства ПрАО «Калиновский машзавод» представлена на официальном сайте – kmbp.com.ua.. Приглашаем посетить наше предприятие.
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