Калиновский машиностроительный завод: технология TankSys® - современный взгляд на ёмкости. Новости компании

21 сентября, 2018, 09:00

Более 30 лет ПрАО "Калиновский машзавод" разрабатьвает и изготовляет ёмкости TankSys® из нержавеющей стали разнообразного технологического назначения

Уже более 30 лет одним из направлений деятельности ведущего машиностроительного предприятия ПрАО "Калиновский машзавод" является разработка, изготовление и монтаж ёмкостей TankSys® из нержавеющей стали разнообразного технологического назначения объёмом до 150 м3, которые широко используются в молочной, пивной, фармакологической и химической промышленности, производстве фруктовых и овощных соков, винодельческой отрасли

Емкости изготавливаются в различных вариантах исполнения, комплектуются дополнительным оборудованием, мешалками различных типов, рубашками нагрева или охлаждения, средствами автоматического управления процессами.

Для повышения качества было принято решение о приобретении и внедрении в производство современного оборудования для автоматической сварки нержавеющей стали и закатки днищ. Внутреннюю поверхность ёмкостей полируют и проверяют специальными приборами по классу шероховатости Ra 0,8. Сертифицирована система управления качеством, соответствующая требованиям стандарта ISO 9001:2015.