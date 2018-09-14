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Как изменилась жизнь супругов с Ровенщины после выигрыша джекпота лотереи "Лото-Забава"

Супруги из Ривненской области выиграли джекпот лотереи "Лото-Забава" на 3 миллиона гривен

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Константин Алексеев до последнего не верил в то, что стал миллионером. От шока отошел уже тогда, когда официально подтвердил факт выигрыша лотерейный оператор и пригласил его стать участником "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.".

"Буквально после обеда позвонил Костя с работы и говорит: "По-моему, мы выиграли миллион, а может и больше. Я еще не понял. Не могу сосчитать нули", - вспоминает жена миллионера "Лото-Забава" Оксана Алексеева.

По чеку в три миллиона гривен супруги приехали в Киев в декабре 2016 года в рамках подарочной программы "Два дня из жизни миллионера". Победителей традиционно встречал элегантный белоснежный лимузин, на котором гости отправились в увлекательное путешествие столицей. На них ждали участие в прямом эфире "Лото-Забава", обед с любимыми ведущими, профессиональная фотосессия, посещение престижных ресторанов и спа-салона и изюминка уик-энда – незабываемое зимнее 3D-шоу на ВДНХ.

Как стало известно, выигрышный билет на 3 миллиона приобрела именно Оксана на сдачу от основных покупок в супермаркете. Лотерея для семьи является семейной игрой. Уже более 10 лет ни один важный праздник они не отмечают без лотерейных билетов.

Главной мечтой супругов было купить квартиру для своей дочери и внука, что им и удалось уже сделать благодаря выигрыша. Впрочем, Константин с Оксаной и в дальнейшем не представляют жизнь без лотерейных билетов. Это уже семейное хобби, и кто знает, возможно им повезет сорвать джекпот лотереи "Лото-Забава" во второй раз.

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