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Jungle впервые приедет в Киев с новым альбомом For Ever. Когда и где

Британская группа Jungle впервые посетит Украину с концертом. На нем группа представит свой новый альбом For Ever

Участники группы Jungle Том МакФарланд и Джош Ллойд-Ватсон дружат с девяти лет. Они жили не только по соседству друг с другом, но и с культовым клубом Shepherd's Bush Empire. В обоих было желание покорить сцену этой старинной концертного зала.

Прежде чем собрать Jungle, Том и Джош поиграли во многих группах, но особого успеха не имели. В 2013-м они решили попробовать тропический фанк с фальцетом и назвались Jungle.

Их заметил Ричард Расселл, глава лейбла XL, забрал ребят к себе, и уже настувпного года они вместе выпустили альбом. Его писали в ячейке, в которую не попадал солнечный свет и свежий воздух.

Пластинка прославила ребят, и они начали работать над новым альбомом. Он называется For Ever, представили его 14 сентября.

"У нас получился интересный концепт. Мы составили альбом о том, насколько одинаково волнующими могут быть два процесса - влюбиться в человека и разлюбить ее", - рассказал группу.

Концерт состоится 25 января 2019 в киевском клубе Atlas. Старт продаж билетов - 19 сентября на concert.ua.


Послушать новый альбом группы Jungle можно на iTines, Google Play Music и Deezer.
Напомним, британское электронное трио Years & Years приедет с концертом в Украине ко Дню Святого Валентина.

  •  Напомним, британское электронное трио Years & Years приедет с концертом в Украине ко Дню Святого Валентина.
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