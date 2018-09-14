Jungle впервые приедет в Киев с новым альбомом For Ever. Когда и где

14 сентября, 2018, 12:00

Британская группа Jungle впервые посетит Украину с концертом. На нем группа представит свой новый альбом For Ever

Участники группы Jungle Том МакФарланд и Джош Ллойд-Ватсон дружат с девяти лет. Они жили не только по соседству друг с другом, но и с культовым клубом Shepherd's Bush Empire. В обоих было желание покорить сцену этой старинной концертного зала.

Прежде чем собрать Jungle, Том и Джош поиграли во многих группах, но особого успеха не имели. В 2013-м они решили попробовать тропический фанк с фальцетом и назвались Jungle.

Их заметил Ричард Расселл, глава лейбла XL, забрал ребят к себе, и уже настувпного года они вместе выпустили альбом. Его писали в ячейке, в которую не попадал солнечный свет и свежий воздух.

Пластинка прославила ребят, и они начали работать над новым альбомом. Он называется For Ever, представили его 14 сентября.

"У нас получился интересный концепт. Мы составили альбом о том, насколько одинаково волнующими могут быть два процесса - влюбиться в человека и разлюбить ее", - рассказал группу.

Концерт состоится 25 января 2019 в киевском клубе Atlas. Старт продаж билетов - 19 сентября на concert.ua.



Послушать новый альбом группы Jungle можно на iTines, Google Play Music и Deezer.

Напомним, британское электронное трио Years & Years приедет с концертом в Украине ко Дню Святого Валентина.