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Гвардиола назвал заоблачную цену на лидера "Манчестер Сити"


фото: REUTERS
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сколько стоит лидер команды Кевин де Брюйне

Об этом сообщает Goal.com.

По словам тренера, бельгийский футболист стоит 250 млн евро, но продавать своего лидера "Манчестер Сити" ни в коем случае не будет.

"Он чрезвычайно искусен. Очень подвижный игрок. Тренер "Лидса" Марсело Бьелса сказал мне, что де Брюйне - его любимый футболист. Он все умеет. Невероятный парень. Его отступные - 250 млн евро. Так что извините, он не продается", - сказал Гвардиола.

В январе 2018 года Кевин де Брюйне продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2023 года.

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