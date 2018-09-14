 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФБР засекретило обсерваторию в США. Местные считают, что там НЛО

6 сентября в американском городе Санспот, штат Нью-Мексико, ФБР закрыло солнечную обсерваторию и почтовое отделение возле нее

Как пишет Newsweek, по данным бюро, они были закрыты из соображений безопасности в условиях полной секретности.

Шериф города рассказал, что на месте работало ФБР и отказалось говорить причины. Из-за отсутствия объяснений относительно закрытия обсерватории с пятью крупными телескопами, местные жители начали придумывать конспирологические теории.

"ФБР отказывается рассказывать нам, что происходит. Нас просили содействовать эвакуации", - сказал местный шериф Бенни Хаус изданию. "ФБР там было. Каковы их цели никто не говорит".

В других обсерваториях отметили, что, несомненно, заметили что-то необычное у закрытой местности. К тому же, территория вокруг обсерватории все еще открыта в радиусе более мили, поэтому "конспирологам ловить там нечего".

Но местные жители все равно считают, что обсерваторию могли закрыть из-за высадки пришельцев. По старой-новой легенде, именно в штате Нью-Мексико в городе Розуэлл в 1947 году якобы совершил посадку НЛО, но это "конечно скрывается американскими госслужащих и силовыми структурами".

По словам управляющей обсерватории Шери Лифсон, "местная власть знает об этой ситуации и действует по указанию ФБР". Она добавила, что эвакуация была мерой, однако не рассказала детали.

В любом случае, обсерватория впоследствии должна вернуться к своему повседневной жизни. "Ассоциация университетов для исследований в области астрономии работает с" соответствующими органами "по вопросам, связанным с закрытием", - добавила Лифсон. Она также отметила, что объект снова будет открыт в ближайшее время.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать