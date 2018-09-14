ФБР засекретило обсерваторию в США. Местные считают, что там НЛО

14 сентября, 2018, 13:20

6 сентября в американском городе Санспот, штат Нью-Мексико, ФБР закрыло солнечную обсерваторию и почтовое отделение возле нее

Как пишет Newsweek, по данным бюро, они были закрыты из соображений безопасности в условиях полной секретности.

Шериф города рассказал, что на месте работало ФБР и отказалось говорить причины. Из-за отсутствия объяснений относительно закрытия обсерватории с пятью крупными телескопами, местные жители начали придумывать конспирологические теории.

"ФБР отказывается рассказывать нам, что происходит. Нас просили содействовать эвакуации", - сказал местный шериф Бенни Хаус изданию. "ФБР там было. Каковы их цели никто не говорит".

В других обсерваториях отметили, что, несомненно, заметили что-то необычное у закрытой местности. К тому же, территория вокруг обсерватории все еще открыта в радиусе более мили, поэтому "конспирологам ловить там нечего".

Но местные жители все равно считают, что обсерваторию могли закрыть из-за высадки пришельцев. По старой-новой легенде, именно в штате Нью-Мексико в городе Розуэлл в 1947 году якобы совершил посадку НЛО, но это "конечно скрывается американскими госслужащих и силовыми структурами".

По словам управляющей обсерватории Шери Лифсон, "местная власть знает об этой ситуации и действует по указанию ФБР". Она добавила, что эвакуация была мерой, однако не рассказала детали.

В любом случае, обсерватория впоследствии должна вернуться к своему повседневной жизни. "Ассоциация университетов для исследований в области астрономии работает с" соответствующими органами "по вопросам, связанным с закрытием", - добавила Лифсон. Она также отметила, что объект снова будет открыт в ближайшее время.