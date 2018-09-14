Европе следует брать больше ответственности за собственную безопасность, - Грибаускайте

14 сентября, 2018, 14:09

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что Европа должна брать на себя больше ответственности за свою безопасность

Об этом она сказала перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Delfi.

"Мы убеждены, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и за свое место в глобальном мире, а в этом Германия и канцлер являются теми лидерами, от которых будет зависеть будущее Европы", - сказала Грибаускайте журналистам в президентском дворце.

Грибаускайте отметила, что Литва готова вместе с Германией участвовать "во всех процессах принятия важнейших европейских решений".

Канцлер Германии поблагодарила президента за поддержку. "Дорога Даля, во время дискуссий с европейским вопросам ты очень важная личность, и я хочу тебе за это искреннее поблагодарить", - сказала Меркель.

Она отметила, что обсудит с Грибаускайте "беседы, которые ведутся с США, и которые не являются простыми".