Европе следует брать больше ответственности за собственную безопасность, - Грибаускайте
Об этом она сказала перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Delfi.
"Мы убеждены, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и за свое место в глобальном мире, а в этом Германия и канцлер являются теми лидерами, от которых будет зависеть будущее Европы", - сказала Грибаускайте журналистам в президентском дворце.
Грибаускайте отметила, что Литва готова вместе с Германией участвовать "во всех процессах принятия важнейших европейских решений".
Канцлер Германии поблагодарила президента за поддержку. "Дорога Даля, во время дискуссий с европейским вопросам ты очень важная личность, и я хочу тебе за это искреннее поблагодарить", - сказала Меркель.
Она отметила, что обсудит с Грибаускайте "беседы, которые ведутся с США, и которые не являются простыми".
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