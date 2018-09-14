Епископ из Солсбери прокомментировал интервью россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей
14 сентября, 2018, 23:32
Епископ Солсберийский Николас Холтем прокомментировал интервью россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей, Александра Петрова и Руслана Боширова
Об этом сообщает The Telegraph.
"Это все не кажется правдоподобным, не правда ли?", - прокомментировал епископ интервью Петрова и Боширова.
Отвечая на вопрос, есть ли у работников собора видеозаписи с камер наблюдения, подтверждающие пребывание россиян в церкви, епископ заявил, что кадров, способных связать Петрова и Боширова с пребыванием в соборе, нет.
"Жаль, что они не проводили больше времени в этом городе, где они могли бы изучить собор", - сказал Холтем.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
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