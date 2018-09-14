Епископ из Солсбери прокомментировал интервью россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей

14 сентября, 2018, 23:32

Епископ Солсберийский Николас Холтем прокомментировал интервью россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей, Александра Петрова и Руслана Боширова

Об этом сообщает The Telegraph.

"Это все не кажется правдоподобным, не правда ли?", - прокомментировал епископ интервью Петрова и Боширова.

Отвечая на вопрос, есть ли у работников собора видеозаписи с камер наблюдения, подтверждающие пребывание россиян в церкви, епископ заявил, что кадров, способных связать Петрова и Боширова с пребыванием в соборе, нет.

"Жаль, что они не проводили больше времени в этом городе, где они могли бы изучить собор", - сказал Холтем.