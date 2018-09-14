14 сентября, 2018, 12:57

Бывший форвард "Шахтера" Джулиус Агахова заявил, что завершил карьеру из-за тренера дончан Мирчу Луческу

Об этом сообщает football.ua.

По словам Агаховы, в "Шахтере" существовала группа любимцев Луческу, а до остальных футболистов было предвзятое отношение.

"У него были жесткие методы руководства. Он мог лишить некоторых игроков премии, сказав, что они выступили недостаточно хорошо. Его группа игроков не давала нам пасы, но когда играл их футболист, то ситуация сразу менялась. Даже если он не делал забегания, все равно получал мяч. Я чувствовал, что ко мне они относились не должным образом. После всего этого я решил завершить карьеру, чтобы не испытывать подобные чувства и в другом месте", - сказал нигерийский футболист.