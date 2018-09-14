Джошуа пообещал превратить Поветкина на пенсионера

14 сентября, 2018, 10:24

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, за счет чего планирует победить россиянина Александра Поветкина

Об этом сообщает talkSPORT.

Джошуа заявил, что он не будет стремиться во что бы не случилось нокаутировать Поветкина, но если 39-летний россиянин продержится весь бой, он будет чувствовать себя на 69.

"На таком уровне непозволительно выходить в ринг с мыслями, что ты сможешь кого-то нокаутировать любым прицельным ударом в подбородок. Суть в том, чтобы разбивать соперника от раунда к раунду. Если этого будет достаточно, я абсолютно точно нокаутирую Поветкина. Если он проявит стойкость, то его ждет настоящая порка, и, покидая ринг, он будет чувствовать себя не на 39, а на все 69 лет", - пообещал Энтони Джошуа.