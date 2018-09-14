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Два человека погибли в результате аварии на мосту в Днипре

В результате столкновения грузового микроавтобуса Opel и легковой машины Skoda погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Днепропетровской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 14 сентября, около 11:45 на Южном мосту города Днипро.

В результате ДТП на месте аварии погибли водитель Skoda 1985 года рождения и пассажир этого автомобиля 1992 года рождения.

На месте ДТП следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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