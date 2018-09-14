Демчин ответил НАБУ, кому принадлежат найденные у него автомобили и квартира

14 сентября, 2018, 15:25

Первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина утверждает, что ценное имущество, о котором рассказывают в НАБУ, было в собственности его бывшей гражданской жены Ольги Волощук еще до отношений с ним

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, сообщает "Укринформ".

"Это имущество принадлежит моей бывшей гражданской жене. Я им не пользовался и ни разу не садился за руль. Я живу в квартире, которую задекларировал", - отметил Демчин.

По его словам, он имеет однокомнатную квартиру в селе Петропавловская Борщаговка и бэушный Range Rover, который он купил за $30 тысяч.

"На момент, когда у нас завязались отношения с этой гражданкой (Ольгой Волощук), у нее уже все было. До 2010 года я был женат на другой женщине... А дом, который показывают, был куплен в 2011 году ею (Волощук), не мной", - подытожил Демчин.

Ранее стало известно, что НАБУ подготовило сообщение о подозрении в незаконном обогащении Демчине. По данным сыщиков, в период с 1 января 1999 года до 25 апреля 2015 года он получил вместе с особой, с которой ведет общее хозяйство с 2011 года, совокупный доход в размере около 2,8 млн грн.

При этом за этот же период они потратили минимум 4,83 млн грн, из которых 4,1 млн грн ушло на новые автомобили Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.