Британский суд отменил выплату Украиной $3 млрд "долга Януковича" и вернул дело на рассмотрение

14 сентября, 2018, 13:52

Британский Апелляционный суд постановил пересмотреть вынесенное в пользу России лондонским судом первой инстанции решение в споре с Украиной за $3 млрд так называемого "долга Януковича"

Об этом сообщает Bloomberg.

В конце 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о кредите от России в размере $ 15 млрд путем покупки украинских облигаций. Россия успела выкупить облигации на $ 3 млрд. После падения режима Януковича Украина предлагала России реструктуризации долга, однако россияне позвалися против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании денег.

Украина в свою защиту назвала соглашение Путина-Януковича незаконным и не подлежащим принудительному исполнению. В отрицании речь идет о нарушении внутреннего законодательства и нормативных процедур при выпуске еврооблигаций, давление со стороны РФ с целью не допустить Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, указанные доказательства военного вторжения России в Крым, дестабилизация Россией ситуации на востоке Украины и поддержка в регионе военных действий.

29 марта 2017 Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг, но позволил подать апелляцию и приостановил свое решение.

Апелляционный суд решил, что суд первой инстанции ошибочно не принял во внимание утверждение Украины о том, что предоставление $ 3 млрд было частью политики Кремля и должно рассматриваться как политическая взятка. Соответственно, апелляционный суд постановил продолжить рассмотрение дела по полной процедуре.