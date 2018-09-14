Более 60% всех видов черепах оказались под угрозой, - исследование

14 сентября, 2018, 14:03

Около 61% - 217 с 356 видов черепах на Земле находятся на грани вымирания или уже вымерли

Об этом говорится в исследовании Геологической службы США, опубликованном на сайте Bioscience.

Ученые отмечают, что до сих пор биологи крайне мало изучали последствия вымирания черепах на биосистему. Они считаются одними из древнейших существ на Земле - они живут уже больше 200 млн лет.

"Черепахи влияют на огромное количество экосистем, в том числе в пустыни, болота, пресноводные и даже морские среды. Снижение их популяции может иметь крайне негативные последствия, в том числе и для человека", - говорит Джеффри Лович, сотрудник Геологической службы США.

Ученые отмечают, что основными угрозами для черепах является разрушение среды обитания, отлов их в пищу и для продажи, а также изменения климата.

При этом сами черепахи - очень важные части экосистемы. Они не только являются частью пищевой цепочки, но и разносят семена сотен растений, а также личинки насекомых. Кроме того, их укрытие в земле часто используют другие животные.