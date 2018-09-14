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Airbus планирует строить новые самолеты из синтетической паутины

Airbus хочет использовать материал под названием биосталь, разработкой и изучением которого занимается немецкая компания AMSilk

Об этом сообщает Fast Company.

Воздушные путешествия - это катастрофа для окружающей среды . Сейчас на авиационную промышленность приходится более 2% мировых выбросов двуокиси углерода. Один рейс между Нью-Йорком и Калифорнией производит около 20% выбросов, которые произвел бы автомобиль за год.

А поскольку темпы авиаперевозок увеличиваются примерно на 6% ежегодно, компании ищут способы сделать их более экологичными.

В последние годы промышленность отошла от использования металла и стали в основном корпусе и крыльях самолетов, перейдя на более легкие материалы, такие как композиты из углеродного волокна. Но их производство является очень энергоемким, и углеродное волокно трудно переработать.

Таким образом, в поисках более стойкого и легкого материала Airbus решила использовать биосталь, которая представляет собой экспериментальный материал на основе синтетической паутины. Нити искусственной паутины составляют каркас материала, формируя "вплетенную" внутреннюю структуру.

Процесс производства заключается в бактериальной ферментации особыми микроорганизмами. Для этого нужна только специальная питательная среда и особые условия. При производстве биостали не образуется отходов, которые могут загрязнить окружающую среду.

Пресс-служба Airbus сообщает, что прототип нового материала будет представлен в 2019 году, после чего начнется создание самолетов из биостали на основе синтетической паутины.

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