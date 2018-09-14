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80-летний клен мешал строить трассу. Жители собрали деньги, чтобы пересадить

В Швейцарии граждане потребовали, чтобы 80-летнее дерево, которое росло на пути новой трамвайной колеи, пересадили

Об этом сообщает Swissinfo.

Жители пригорода Цюриха Шлирен настояли на спасении клена, которому 80 лет. Для этого они собрали под петицией 4,7 тыс. подписей. Чтобы подготовить все к пересадке, они потратили неделю.

Диаметр кроны клена – 18 метров, а вес дерева – 90 тонн. Чтобы высадить дерево, жильцы вызвали специальную фирму из Люцерна. Она специализируется на работе с зелеными насаждениями и имеет необходимое оборудование.

Вытягивали клен с помощью двух кранов и специального погрузчика.

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Всего на это потратили 120 тысяч франков: их собрали из частных пожертвований и взносов из бюджетов города и швейцарской железной дороги.

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