2017-й стал самым несчастным годом за последнее десятилетие. Исследования
Об этом пишет CNN.
Эксперты из Gallup's annual Global Emotions Report опросили 154 тыс. людей по всему миру. Его начали проводить в 2005 году.
Индекс негативных переживаний составил 30, тогда как 2015 и 2016 годов он был на уровне 28. В 2017-м люди чаще чувствовали печаль, стресс, тревогу и физическую боль. Это происходило из-за войны, политических и гуманитарных кризисов.
Наиболее радостным оказалась Латинская Америка. Там большинство людей улыбались, чувствовали удовлетворение, а также хорошо отдыхали и чувствовали уважение со стороны других.
Самый высокий индекс положительных эмоций имеет Парагвай. Далее - Колумбия, Сальвадор, Гватемала и Канада. В 12-ке счастливых регионов из европейских стран такой себя чувствует лишь Исландия.
Высокий уровень негативных эмоций зафиксировали в Центральноафриканской республике. Там он достигает отметки 61.
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