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2017-й стал самым несчастным годом за последнее десятилетие. Исследования


фото: Medbooking
Специалисты исследовали эмоции людей в 145 странах мира: оказалось, что 2017 год стал наиболее несчастным за последние 10 лет

Об этом пишет CNN.

Эксперты из Gallup's annual Global Emotions Report опросили 154 тыс. людей по всему миру. Его начали проводить в 2005 году.

Индекс негативных переживаний составил 30, тогда как 2015 и 2016 годов он был на уровне 28. В 2017-м люди чаще чувствовали печаль, стресс, тревогу и физическую боль. Это происходило из-за войны, политических и гуманитарных кризисов.

Наиболее радостным оказалась Латинская Америка. Там большинство людей улыбались, чувствовали удовлетворение, а также хорошо отдыхали и чувствовали уважение со стороны других.

Самый высокий индекс положительных эмоций имеет Парагвай. Далее - Колумбия, Сальвадор, Гватемала и Канада. В 12-ке счастливых регионов из европейских стран такой себя чувствует лишь Исландия.

Высокий уровень негативных эмоций зафиксировали в Центральноафриканской республике. Там он достигает отметки 61.

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