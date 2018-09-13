Во Львове женщина прокатала полицейского на капоте за просьбу освободить проезд для "скорой"
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
"Сузуки" препятствовал проезду автомобиля "скорой", который ехал на вызов.
На место приехал экипаж велопатрульных, которые попросили водителя отъехать. Во время разговора женщина вела себя агрессивно и нецензурно выражалась. Внезапно она начала движение автомобилем и совершила наезд на лейтенанта полиции. Патрульный оказался на капоте, после чего его напарник открыл дверь транспортного средства и заглушил двигатель.
В результате наезда патрульный получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что за рулем автомобиля "Сузуки" находилась 45-летняя львовянка.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
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