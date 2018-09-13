В Израиле решили, что Евровидение состоится в Тель-Авиве
Финал конкурса состоится 18 мая, сообщает Newsru.co.il.
Три израильских города представили свои предложения по проведению конкурса: Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат (вариант Хайфы отпал на раннем этапе). В Эйлате предполагалось построить специальный новый комплекс, но этот вариант был отвергнут как очень дорогой и проблематичный с технической точки зрения.
Подготовка к конкурсу и его проведение в Иерусалиме неизбежно привели бы к протестам со стороны ультрарелигиозной общины, поскольку некоторые работы велись бы в субботу. После длительного обсуждения было решено, что лучший вариант предложенный мэрией Тель-Авива.
Тема проведения конкурса в Иерусалиме широко обсуждалась в Израиле. Министр культуры и спорта Мири Регев потребовала, чтобы конкурс провели в столице. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не настаивать на этом.
- Победительницей конкурса "Евровидение-2018", который проходил в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году.
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