В Израиле решили, что Евровидение состоится в Тель-Авиве

13 сентября, 2018, 20:27

Израильская государственная корпорация телерадиовещания ("Кан") и Европейский вещательный союз (EBU) объявили, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019" будет проведен в Тель-Авиве

Финал конкурса состоится 18 мая, сообщает Newsru.co.il.

Три израильских города представили свои предложения по проведению конкурса: Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат (вариант Хайфы отпал на раннем этапе). В Эйлате предполагалось построить специальный новый комплекс, но этот вариант был отвергнут как очень дорогой и проблематичный с технической точки зрения.

Подготовка к конкурсу и его проведение в Иерусалиме неизбежно привели бы к протестам со стороны ультрарелигиозной общины, поскольку некоторые работы велись бы в субботу. После длительного обсуждения было решено, что лучший вариант предложенный мэрией Тель-Авива.

Тема проведения конкурса в Иерусалиме широко обсуждалась в Израиле. Министр культуры и спорта Мири Регев потребовала, чтобы конкурс провели в столице. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не настаивать на этом.