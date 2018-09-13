В Украине образовательную субвенцию на местах использовали лишь на 44%, - Гриневич

13 сентября, 2018, 22:55

В Украине образовательную субвенцию в один миллиард гривен местные органы власти использовали лишь на 44%

Об этом в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Сегодня, например, мы впервые за все годы дали инвестиций 1 миллиард грн на новое образовательное пространство в начальной школе. Эту образовательную субвенцию должны использовать и провести закупки органы местного самоуправления. А оказалось, что до начала учебного года они ее использовали в целом по Украине на 44 процента", - сообщила Гриневич.

Следовательно, по ее словам, приведя детей в первый класс, родители, несмотря на определенные изменения соответствующих методик, не увидели также необходимого нового оборудования, а следовательно, изменения образовательной среды. И все это, по убеждению министра, из-за отсутствия управленческой способности.