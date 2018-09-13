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В Украине образовательную субвенцию на местах использовали лишь на 44%, - Гриневич

В Украине образовательную субвенцию в один миллиард гривен местные органы власти использовали лишь на 44%

Об этом в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Сегодня, например, мы впервые за все годы дали инвестиций 1 миллиард грн на новое образовательное пространство в начальной школе. Эту образовательную субвенцию должны использовать и провести закупки органы местного самоуправления. А оказалось, что до начала учебного года они ее использовали в целом по Украине на 44 процента", - сообщила Гриневич.

Следовательно, по ее словам, приведя детей в первый класс, родители, несмотря на определенные изменения соответствующих методик, не увидели также необходимого нового оборудования, а следовательно, изменения образовательной среды. И все это, по убеждению министра, из-за отсутствия управленческой способности.

  • Ранее, по состоянию на середину августа в МОН сообщили, что местные советы использовали лишь 50-75% средств, выделенных правительством на переоснащение школ.
  • Также в МОН заявили, что уволят всех работников института, который ответственен за печать учебников.
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