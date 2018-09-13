В УЕФА сделали заявление по поводу финала Лиги чемпионов в США

13 сентября, 2018, 10:27

УЕФА опроверг информацию о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Об этом сообщает AP.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что переговоры об организации финала Лиги чемпионов в США вообще не велись, а решающие матчи главного клубного турнира и в дальнейшем будут происходить исключительно в Европе.

"Эта идея вообще не обсуждалась. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы", - сказал Чеферин. .