В УЕФА сделали заявление по поводу финала Лиги чемпионов в США
13 сентября, 2018, 10:27
УЕФА опроверг информацию о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке
Об этом сообщает AP.
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что переговоры об организации финала Лиги чемпионов в США вообще не велись, а решающие матчи главного клубного турнира и в дальнейшем будут происходить исключительно в Европе.
"Эта идея вообще не обсуждалась. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы", - сказал Чеферин. .
- О переговорах УЕФА, по организации финала ЛЧ в США, заявил основатель испанской компании Mediapro Хауме Роурес.
- В августе Ла Лига объявила о заключении соглашения с компанией Relevent Sports на проведение части матчей чемпионата Испании в Северной Америке.
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Первый матч чемпионата Испании состоится 27 сентября в Майами, где встретятся "Барселона" и "Жирона"
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