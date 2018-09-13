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В УЕФА сделали заявление по поводу финала Лиги чемпионов в США


фото: footboom.com
УЕФА опроверг информацию о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Об этом сообщает AP.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что переговоры об организации финала Лиги чемпионов в США вообще не велись, а решающие матчи главного клубного турнира и в дальнейшем будут происходить исключительно в Европе.

"Эта идея вообще не обсуждалась. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы", - сказал Чеферин. .

  • О переговорах УЕФА, по организации финала ЛЧ в США, заявил основатель испанской компании Mediapro Хауме Роурес.
  • В августе Ла Лига объявила о заключении соглашения с компанией Relevent Sports на проведение части матчей чемпионата Испании в Северной Америке.

  • Первый матч чемпионата Испании состоится 27 сентября в Майами, где встретятся "Барселона" и "Жирона"

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