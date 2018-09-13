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В столичном госпитале скончался боец из Виннитчины, - СМИ


фото: 33-й новини
В столичном госпитале скончался 23-летний боец из Могилева-Подольского Федор Рубанский

Об этом сообщает винницкое издание "33-й новости" со ссылкой на местных волонтеров.

В конце июня боец получил тяжелое осколочное ранение, и за его жизнь боролись два месяца.

"Состояние было крайне тяжелое. Мама, невеста Федора, друзья, побратимы, волонтеры - мы не теряли надежды! Мы верили в то, что наши светила нейрохирурги его вытащат. Увы..." – говорят волонтеры.

Парень учился на механика-водителя в Одесской области. Был не женат, но имел возлюбленную. Боец принимал участие в боях за Авдеевку, боях за взятие Алмаза, воевал в других горячих точках Донбасса. Был в составе 72-й бригады имени Черных Запорожцев

Когда состоится церемония прощания, пока неизвестно.

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