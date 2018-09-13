В "Борисполе" задержали боевика "Исламского государства"

13 сентября, 2018, 14:32

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники задержали гражданина Таджикистана, которого разыскивал Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По сообщению, 29-летний гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за осуществление террористической деятельности.

Как стало известно, мужчина в 2016 году прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации "Исламского государства". В дальнейшем он проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации.

Пограничники задержали иностранца, составили соответствующие процессуальные документы и передали сотрудникам Национальной полиции Украины.