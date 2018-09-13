В НАТО прокомментировали стремление Украины закрепить евроатлантический курс в Конституции

13 сентября, 2018, 14:56

Вопрос закрепления в Конституции Украины курса на вступление в НАТО в Альянсе считают внутренним украинским делом

Об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Алехандро Альваргонсалес передает "РБК-Украина".

Альваргонсалес отметил, что во время недавнего саммита в Брюсселе Альянс в очередной раз признал и подтвердил, что решения Бухарестского саммита остаются в силе. Напомним, во время саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года обсуждался, в частности, вопрос присоединения Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в Альянсе.

"Но по Конституции, то это является внутренним вопросом. Это исключительно ваше решение. Я бы не хотел вмешиваться в ваши внутренние дела", - добавил Альваргонсалес.

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В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что изменения к Конституции должны ускорить реформы в стране.

"Изменения в Конституцию делаются не для внешнего ускорения достижения наших целей, а для того, чтобы иметь возможность дать импульс всей системе государственных органов, чтобы максимально быстро реализовывать задачи по реформированию страны", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.

Рассмотреть "евроатлантические" поправки в Конституцию Рада планирует 20 сентября.

У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.