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В мире изменилась финансовая столица

Бывшая финансовая столица мира уступила новоиспеченной всего на два пункта

В этом году Нью-Йорк вышел на первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, опередив Лондон всего на два пункта.

Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая каждые полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), передает агентство Интерфакс-Украина.

Американский мегаполис набрал 788 пунктов, а столица Великобритании - 786.

Третье место занимает Гонконг - 783 пункта. Четвертое место сохранил за собой Сингапур, однако Шанхай Токио потеснил на пятой строчке. В десятку также входят Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт, который подскочил сразу на 10 позиций вверх. Тем временем Торонто, Бостон и Сан-Франциско выбыли из топ-10, оказавшись на 11-м, 13-м и 14-м местах соответственно.

В рейтинге есть и немало новичков. В частности, южноафриканский Кейптаун сразу оказался на 38-м месте, между Дублином и Мюнхеном. Список также пополнили индийский Гуджарат (77-е место), китайский Ханчжоу (86-е) и болгарская столица София (97-е).

В целом эксперты Z/Yen отмечают, что финансовые центры Восточной Европы и Центральной Азии за год продемонстрировали положительную динамику. Кроме Санкт-Петербурга, в этом регионе выделяют Астану, Будапешт и Таллинн.

А вот североамериканские города, кроме Лос-Анджелеса и Вашингтона, ухудшили показатели.

В Западной Европе, по оценкам экспертов, улучшились показатели Цюриха, Франкфурта, Амстердама, Вены и Милана. Это объясняют тем, что эти города могут выиграть в результате выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) и постепенной потери Лондоном лидерства.

Напомним, индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода. Нынешний выпуск стал 24-м по счету на основе опроса более чем 2,4 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 137 индивидуальных факторов): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В целом Z/Yen рассмотрела 110 городов, но 10 из них не вошли в основной рэнкинге.

 
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