В Киеве задержали работника НАБУ с наркотиками
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Ночью полицейские на территории Печерского района задержали мужчину, у которого нашли вещество, похожее на наркотики. Также при нем были документы сотрудника НАБУ", - сказала заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш.
Она добавила, что r мужчинt, который стоял возле своего авто, заметили во время патрулирования, "подошли для проверки и обнаружили, что у него есть это вещество".
"Мужчину доставили в Печерское райуправление полиции", - сказала Неруш.
О том, как следователи квалифицируют это событие и по какой статье открывать производства, в полиции пообещали сообщить позже.
По информации "Оперативного Киева", работника НАБУ на имя Антон задержали возле моста Патона во время употребления вещества, похожего на наркотики.
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