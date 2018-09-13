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В Киеве задержали работника НАБУ с наркотиками


фото: Київ оперативний
Киевские правоохранители задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в хранении наркотиков

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Ночью полицейские на территории Печерского района задержали мужчину, у которого нашли вещество, похожее на наркотики. Также при нем были документы сотрудника НАБУ", - сказала заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш.

Она добавила, что r мужчинt, который стоял возле своего авто, заметили во время патрулирования, "подошли для проверки и обнаружили, что у него есть это вещество".

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"Мужчину доставили в Печерское райуправление полиции", - сказала Неруш.

О том, как следователи квалифицируют это событие и по какой статье открывать производства, в полиции пообещали сообщить позже.

По информации "Оперативного Киева", работника НАБУ на имя Антон задержали возле моста Патона во время употребления вещества, похожего на наркотики.

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