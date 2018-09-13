В Киеве пешеход погиб, когда пытался перебежать шесть полос дороги
13 сентября, 2018, 22:08
В Голосеевском районе Киева пешеход-нарушитель погиб под колесами грузовика Мерседес
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Предварительно, мужчина около 60 лет переходил шестиполосную проезжую часть в неразрешенном для переходе месте.
На месте происшествия работают следователи. Личность погибшего и обстоятельства выясняют.
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