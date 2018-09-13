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В Киеве экс-чиновники присвоили 16 объектов недвижимости на миллионы гривень

Киевская прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную группу из числа бывших чиновников, которые благодаря подделке документов присвоили 16 объектов недвижимости в центре города столицы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что злоумышленники нанесли миллионный ущерб государству и столичной громаде.

В преступную группу входили экс-заместитель генерального директора СВКП "Киевводфонд", экс-начальник юридического отдела этого предприятия, трое граждан Украины и гражданин России.

Один из участников использовал бланки договоров, печати Товарных бирж и поддельные печати Коммунального предприятия "Киевское городское бюро технической инвентаризации" и подделывал правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, меняя их владельцев на подставных лиц – жителей оккупированных районов Луганщины.

Последние за деньги выступали стороной продавца в фиктивных сделках с указанными объектами.

"Таким образом в период с 2014 по 2015 годы злоумышленники завладели 14 нежилыми помещениями, которые находились на балансе СВКП "Киевводфонд" и расположены преимущественно в центральных районах столицы и возле станций метрополитена, а также двумя зданиями на ул. Коперника и на ул. Сечевых Стрельцов", - отмечают в прокуратуре.

Общий размер убытков, нанесенных государству и территориальной громаде, более 10 миллионов гривень.

По результатам досудебного расследования пятерым лицам, в том числе экс-заместителю генерального директора СВКП "Киевводфонд" и начальнику юридического отдела указанного предприятия, который в настоящее время занимается адвокатской деятельностью, сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Еще одному фигуранту, который находится в розыске, подозрение объявлено заочно. На незаконно отчужденное государственное и коммунальное имущество наложен арест. Досудебное следствие продолжается.

 

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