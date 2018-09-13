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В Крыму нашли активиста, который не выходил на связь после обыска

Активист общественного объединения "Крымская солидарность" Осман Белялов, в доме которого утром 13 сентября силовики РФ провели обыск, вышел на связь

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Подробности исчезновения Белялова пока отсутствуют, однако, по словам его близких, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

На момент обыска Белялова не было дома. Он уехал в Симферополь, но до места назначения не добрался. Родные активиста заявили, что не могут установить его местонахождение.

После обыска задержали и вскоре отпустили отца Беляловых. МИД Украины осудил обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова.

  • Напомним, подконтрольные российской власти силовики провели в Бахчисарае в доме активиста объединения "Крымская солидарность" Османа Белялова обыск, во время которого задержали еще двух человек.

 

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