В Крыму нашли активиста, который не выходил на связь после обыска
13 сентября, 2018, 23:12
Активист общественного объединения "Крымская солидарность" Осман Белялов, в доме которого утром 13 сентября силовики РФ провели обыск, вышел на связь
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Подробности исчезновения Белялова пока отсутствуют, однако, по словам его близких, его здоровью и жизни ничего не угрожает.
На момент обыска Белялова не было дома. Он уехал в Симферополь, но до места назначения не добрался. Родные активиста заявили, что не могут установить его местонахождение.
После обыска задержали и вскоре отпустили отца Беляловых. МИД Украины осудил обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова.
- Напомним, подконтрольные российской власти силовики провели в Бахчисарае в доме активиста объединения "Крымская солидарность" Османа Белялова обыск, во время которого задержали еще двух человек.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-