В Харьковской области обыскивают лесхозы

13 сентября, 2018, 15:24

Харьковская прокуратура совместно с полицией проводит обыски в лесных хозяйствах региона и на предприятиях-контрагентах, которые могут быть причастны к незаконной вырубке деревьев

Об этом в четверг, 13 сентября, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статье злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В сообщении говорится о том, что в лесхозах незаконно, без надлежащих разрешительных документов, вырубали деревья, а затем сбывали их предпринимателям по заниженным ценам.

Сейчас проведено уже 28 обысков на территории 6 лесных хозяйств Харьковщины, а также на перерабатывающих предприятиях и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Отмечено, что у предпринимателей было изъято древесину и документацию.