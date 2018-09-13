В Харьковской области обыскивают лесхозы
13 сентября, 2018, 15:24
Харьковская прокуратура совместно с полицией проводит обыски в лесных хозяйствах региона и на предприятиях-контрагентах, которые могут быть причастны к незаконной вырубке деревьев
Об этом в четверг, 13 сентября, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статье злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
В сообщении говорится о том, что в лесхозах незаконно, без надлежащих разрешительных документов, вырубали деревья, а затем сбывали их предпринимателям по заниженным ценам.
Сейчас проведено уже 28 обысков на территории 6 лесных хозяйств Харьковщины, а также на перерабатывающих предприятиях и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Отмечено, что у предпринимателей было изъято древесину и документацию.
- Накануне в Харьковской области загорелись 10 га Волчанского лесхоза.
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