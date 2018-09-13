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В Калифорнии мужчина застрелил 5 человек и покончил жизнь самоубийством

В Калифорнии в городе Бейкерсфилд мужчина застрелил пятерых людей, после чего застрелился сам

Об этом сообщает CNN.

По словам шерифа, мужчина сначала убил сотрудника транспортной компании, с которым у него завязался конфликт. После этого он застрелил свою жену и одного человека рядом с офисом этой компании.

Позже мужчина сел в машину и отправился в другой район города, где убил еще двух людей.

После этого злоумышленник угнал автомобиль с женщиной и ребенком, но те успели убежать и спастись. Когда стрелок увидел, что его преследует полиция, он остановил машину и застрелился.

Мотивы преступления пока неясны. Полиция допрашивает около 30 человек, которые стали свидетелями происшествия.

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