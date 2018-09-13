В Калифорнии мужчина застрелил 5 человек и покончил жизнь самоубийством
13 сентября, 2018, 10:04
В Калифорнии в городе Бейкерсфилд мужчина застрелил пятерых людей, после чего застрелился сам
Об этом сообщает CNN.
По словам шерифа, мужчина сначала убил сотрудника транспортной компании, с которым у него завязался конфликт. После этого он застрелил свою жену и одного человека рядом с офисом этой компании.
Позже мужчина сел в машину и отправился в другой район города, где убил еще двух людей.
После этого злоумышленник угнал автомобиль с женщиной и ребенком, но те успели убежать и спастись. Когда стрелок увидел, что его преследует полиция, он остановил машину и застрелился.
Мотивы преступления пока неясны. Полиция допрашивает около 30 человек, которые стали свидетелями происшествия.
- Напомним, в США неизвестный открыл стрельбу в деловом центре, 4 погибших.
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