В Донецке боевики разоружают "батальон Прилепина", слышно стрельбу

13 сентября, 2018, 23:29

В Донецке боевики "ДНР" оцепили квартал в районе гостиницы "Прага", где базируется вооруженное формирование, известное как "батальон Захара Прилепина"

Об этом пишут Новости Донбасса.

Российский блогер Жучковский, который неоднократно говорил, что занимался переброской "добровольцев" на Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале, что началось разоружение "батальона Прилепина".

По словам Жучковского, были слышны взрыв и стрельба, но кто в кого стрелял, неясно.

"База оцеплена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков ("Хома") задержан", - отметил Жучковский.

Информацию о разоружении в своем Telegram-канале подтвердил работающий на подконтрольной "ДНР" территории журналист Сергей Белоус. По его словам, произошла "странная ситуация". Белоус отметил, что "батальон вел переговоры" о переходе в подчинение "народной милиции “ДНР".

"Но, видимо, кто-то из руководства батальона повел себя неадекватно", - предположил Белоус.

"Депутат парламента “ДНР" Владислав Бердичевский сообщил, что были задержаны командир формирования "Хома" и боец с позывным "Араб". По словам Бердичевского, батальону было предложено перейти в структуру "МВД".

Telegram-канал WarGonzo опубликовал фотографию, сделанную недалеко от "Праги". На снимке видно группу вооруженных людей.