В Черновцах заочно приговорили к 12 годам оккупанта из "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники контрразведки СБУ установили, что житель Горловки в мае 2016 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Злоумышленник, в частности, осуществлял минометные обстрелы вблизи Донецкого аэропорта, а также Крутой Балки и Авдеевки.
Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденный объявлен в розыск. Приговор вступил в законную силу.
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