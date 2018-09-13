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В Черновцах заочно приговорили к 12 годам оккупанта из "ДНР"


фото: informator
Шевченковский райсуд Черновцов приговорил к 12 годам лишения свободы заочно участника террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники контрразведки СБУ установили, что житель Горловки в мае 2016 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Злоумышленник, в частности, осуществлял минометные обстрелы вблизи Донецкого аэропорта, а также Крутой Балки и Авдеевки.

Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденный объявлен в розыск. Приговор вступил в законную силу.

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