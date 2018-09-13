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Украинская теннисистка Свитолина нашла нового тренера


фото: twitter
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сотрудничество с новым тренером

Об этом сообщает tennis.life.

Свитолина, которая во время US Open объявила о расставании с тренером Тьерри Аксеном, уже нашла замену французу. Сообщается, что на этой неделе она тренируется во Флориде с бывшим тренером Эжени Бушар и Слоун Стивенс Ником Савиано.

Сотрудничество с Савиано обсуждалось еще во время US Open - он приехал на турнир, чтобы провести переговоры с Свитолиной, ее агентом и отцом.

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