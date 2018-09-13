Украинская теннисистка Свитолина нашла нового тренера
13 сентября, 2018, 10:55
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сотрудничество с новым тренером
Об этом сообщает tennis.life.
Свитолина, которая во время US Open объявила о расставании с тренером Тьерри Аксеном, уже нашла замену французу. Сообщается, что на этой неделе она тренируется во Флориде с бывшим тренером Эжени Бушар и Слоун Стивенс Ником Савиано.
Сотрудничество с Савиано обсуждалось еще во время US Open - он приехал на турнир, чтобы провести переговоры с Свитолиной, ее агентом и отцом.
- Свитолина из-за неудачного выступления на US Open уволила своего тренера.
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Несмотря на вылет в 1/8 финала Открытого чемпионата США украинская теннисистка улучшила свои позиции в мировом рейтинге.
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