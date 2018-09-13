Украинец завоевал медаль чемпионата мира по стрельбе
13 сентября, 2018, 14:21
Украинец Павел Коростылев выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Об этом сообщает Xsport.ua.
21-летний украинец набрал 586 очков и стал третьим в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м. Первым оказался бразилец Жулиу Алмейда (591), вторым - немец Кристиан Райце (588).
В командном зачете сборная Украины, за которую выступали Коростылев, Александр Петров и Владимир Пастернак, заняла седьмое место.
Медаль Коростылева стала десятой для сборной Украины на ЧМ в Южной Корее, в целом наши стрелки завоевали два золота, четыре серебра и четыре бронзы.
- Накануне на чемпионате мира женская сборная Украины завоевала серебряную награду в стрельбе на 10 м по движущейся мишени.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-