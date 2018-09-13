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Украинец завоевал медаль чемпионата мира по стрельбе


фото: facebook
Украинец Павел Коростылев выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Об этом сообщает Xsport.ua.

21-летний украинец набрал 586 очков и стал третьим в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м. Первым оказался бразилец Жулиу Алмейда (591), вторым - немец Кристиан Райце (588).

В командном зачете сборная Украины, за которую выступали Коростылев, Александр Петров и Владимир Пастернак, заняла седьмое место.

Медаль Коростылева стала десятой для сборной Украины на ЧМ в Южной Корее, в целом наши стрелки завоевали два золота, четыре серебра и четыре бронзы.

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