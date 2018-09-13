Украина увеличила экспорт товаров и услуг в Португалию

13 сентября, 2018, 13:26

В прошлом году Украина экспортировала в Португалии почти на 16% больше украинской продукции, чем в 2016 году

Об этом сообщил на странице в Facebook министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, в прошлом году Украина экспортировала в Португалию продукции на более $270,3 млн, или почти на 16% больше, чем в 2016 году.

“В 2017 году объем торговли товарами и услугами составил $339,4 млн и вырос по сравнению с 2016 годом на 20%”, - указано в сообщении.