Украина увеличила экспорт товаров и услуг в Португалию
13 сентября, 2018, 13:26
В прошлом году Украина экспортировала в Португалии почти на 16% больше украинской продукции, чем в 2016 году
Об этом сообщил на странице в Facebook министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
По его словам, в прошлом году Украина экспортировала в Португалию продукции на более $270,3 млн, или почти на 16% больше, чем в 2016 году.
“В 2017 году объем торговли товарами и услугами составил $339,4 млн и вырос по сравнению с 2016 годом на 20%”, - указано в сообщении.
- Ранее сообщалось, что экспорт гороха из Украины побил рекорд.
- В 2017 году более 14 тысяч украинских компаний экспортировали свою продукцию в ЕС.
- Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала в страны Евросоюза товаров и услуг на $9,8 миллиарда, что в пять раз больше, чем в России
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