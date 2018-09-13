Ученые нашли древнейший в мире рисунок. Он похож на хэштег

13 сентября, 2018, 13:35

В пещере Бломбос в Южно Африканской республике группа археологов из университета Витватерсранда обнаружили, возможно, древнейший в мире рисунок

Об этом пишет Nature.

Пещера Бломбос на южном побережье ЮАР примерно в 300 километрах к востоку от Кейптауна. Она стала известна после того, как в ней нашли артефакты эпохи среднего палеолита, сделанные людьми современного типа примерно 100-70 тысяч лет назад.

И там семьдесят три тысячи лет назад древний человек подобрал кусок охры и использовал его, чтобы нацарапать что-то похожее на современный хэштег на камне. По мнению исследователей, которые нашли кусок камня еще в 2011 году, люди современного типа намеренно нарисовали линии, которые были частью большего по размеру и более сложного рисунка.

Археологи также считают, что изображение создано при помощи кусочка охры толщиной 1-3 мм, а сам минерал был частью жернова, с помощью которого 77-73 тыс. лет назад изготавливали охряный порошок.

По мнению ученых, резкое завершение линий по краям камня свидетельствовало о том, что размер рисунка был больше, и, возможно, сложнее, но и другие части силкрита (минерал) не сохранились.

Ранее считалось, что люди современного типа начали рисовать гораздо позже, около 42 тысяч лет назад. Наскальные рисунки этого времени были найдены в пещерах возле города Марос на индонезийском острове Сулавеси. Предыдущие древнейшие рисунки, которые, вероятно, были сделаны неандертальцами, были найдены в пещерах в Испании. Их возраст - около 66 тысяч лет.