Участник Pussy Riot попал в реанимацию, родные говорят о возможном отравлении
Об этом сообщила девушка Верзилова Вероника Никульшина, которая также является участницей Pussy Riot, передает Meduza.
По ее словам, Верзилову стало плохо 11 сентября во время заседания суда, где рассматривалось админдело против Никульшиной. Когда девушка пришла домой, он сообщил, что теряет зрение. По дороге в больницу у Верзилова начались судороги.
"В больнице анализы вроде ничего плохого не показали, однако в час ночи его перевели в токсикологическое отделение", - сообщила Никульшина.
Врачи отказались сообщить диагноз парня и только сказали, что состояние пациента тяжелое, однако динамика положительная. 12 сентября в больницу приехала мать Верзилова, однако врачи не пустили ее к сыну. Ей также не сообщили о состоянии парня и не назвали его диагноз.
- Напомним, во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, четыре участника Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.
- За это их арестовали на 15 суток.
- Группа Pussy Riot опубликовала клип на песню "Кошмары" в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии в России с 14 мая.
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