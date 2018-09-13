Темнокожие, пышнотелые и беременные: праздник разнообразия на модном показе певицы Рианны
13 сентября, 2018, 12:25
Певица Рианна пригласила моделей разного типа фигуры и цвета кожи пройтись по подиуму на ее показе
Об этом пишет Harper's Bazaar.
Показ проходил в Бруклине в формате see now - buy now и назывался Enter the World. Рианна пригласила зрителей в свой мир: в нем есть место для девушки с любой фигурой. По словам певицы, коллекция Savage x Fenty подходит всем.
Модели выходили на подиум под музыку The Beatles. Они шли вдоль декораций, которые были оформлены в виде волшебного леса. Коллекция называется Savage x Fenty. В нее вошли различные модели белья: пушап, кружевные бра без косточек, белье с завышенной талией, кожаные корсеты и боди для беременных.
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- Напомним, украинцев Асю Мхитарян, Дмитрия Евенко и Ольгу Кирищук назвали одними из самых влиятельных людей моды по версии журнала The Business of Fashion 2018.
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