Темнокожие, пышнотелые и беременные: праздник разнообразия на модном показе певицы Рианны

13 сентября, 2018, 12:25

Певица Рианна пригласила моделей разного типа фигуры и цвета кожи пройтись по подиуму на ее показе

Об этом пишет Harper's Bazaar.

Показ проходил в Бруклине в формате see now - buy now и назывался Enter the World. Рианна пригласила зрителей в свой мир: в нем есть место для девушки с любой фигурой. По словам певицы, коллекция Savage x Fenty подходит всем.

Модели выходили на подиум под музыку The Beatles. Они шли вдоль декораций, которые были оформлены в виде волшебного леса. Коллекция называется Savage x Fenty. В нее вошли различные модели белья: пушап, кружевные бра без косточек, белье с завышенной талией, кожаные корсеты и боди для беременных.

