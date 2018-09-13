Синоптик рассказала, где в Украине вероятны дожди

13 сентября, 2018, 15:42

В пятницу, 14 сентября, на большинстве территории Украины ожидается сухая погода, но вечером на западе, севере и северо-западе возможны дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая комфортная погода. Температура воздуха будет колебаться в приятных пределах +20...+26°C, на востоке может быть на 1-2 градуса выше. Под вечер ближе к нашим западным границам подойдет атмосферный фронт, поэтому в западных областях, на дальнем севере, северо-западе есть вероятность дождей. Но подчеркиваю, что завтра в Украине удержится сухая воздушная масса", - сказала Диденко.

В дальнейшем атмосферный фронт подвинется ближе к западу и северу, частично - и к центру.

В Киеве 14 сентября будет без существенных осадков температура воздуха составит около +24...+25°C.