Сутки в ООС: оккупанты открывали огонь 38 раз, 2 бойцов ранены

13 сентября, 2018, 07:20

За минувшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали 38 обстрелов позиций украинских военных, трижды - из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции ООС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции ООС в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское.

По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожены, пятеро ранены.

С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутового, Водяного и Широкиного. Потерь среди наших защитников нет.