Сутки в ООС: оккупанты открывали огонь 38 раз, 2 бойцов ранены
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска обстреливали позиции ООС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Из минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции ООС в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское.
По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожены, пятеро ранены.
С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутового, Водяного и Широкиного. Потерь среди наших защитников нет.
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