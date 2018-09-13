Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела Гандзюк
Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко.
"Васяновича отпустили под домашний арест. Он заявил, что только привез подельников с Алешки в Херсон. Хотя раньше его называли тем участником группы, который подавал сигнал, что Катя вышла из подъезда", - написал Никитенко в Facebook.
Также журналист сообщил, что в суде Васянович заявил, что нападение организовал "Опер" Сергей Торбин.
Никитенко добавил, что, по словам адвоката Васяновича, его подзащитный в суде первой инстанции побоялся давать показания, потому что боялся за свою жизнь.
"Он также заявил, что признает свою вину, готов нести ответственность и раскаивается", - написал он.
Никитенко также сообщает, что 13 сентября состоялись апелляционные заседания в отношении еще двух фигурантов дела: Сергея Торбина и Никиты Грабчука.
По результатам заседаний, суд решил оставить Грабчука и Торбина в СИЗО.
Никитенко сообщил, что Торбин в зале суда называл себя невиновным и считает, что его оболгали.
- Напомним, с утра 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Полиция сообщила, что плотность кислоты, которой облили Гандзюк, вдвое больше аккумуляторной. Гандзюк считает, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- 3 августа, полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова. 6 августа суд поместил его под стражу. Позже полиция задержала второго подозреваемого в нападении. Подозреваемого Виктора Горбунова арестовали 20 августа. 19 августа во время спецоперации полицейские задержали еще троих подозреваемых в деле нападения на Гандзюк.
- 22 августа правоохранители признали невиновность задержанного первым Николая Новикова и отпустили его из СИЗО.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- По состоянию на 23 августа, четверо подозреваемых арестованы, еще одного поместили под домашний арест.
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