Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела Гандзюк

13 сентября, 2018, 13:50

Херсонский апелляционный суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о покушении на активистку Екатерину Гандзюк Владимира Васяновича

Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко.

"Васяновича отпустили под домашний арест. Он заявил, что только привез подельников с Алешки в Херсон. Хотя раньше его называли тем участником группы, который подавал сигнал, что Катя вышла из подъезда", - написал Никитенко в Facebook.

Также журналист сообщил, что в суде Васянович заявил, что нападение организовал "Опер" Сергей Торбин.

Никитенко добавил, что, по словам адвоката Васяновича, его подзащитный в суде первой инстанции побоялся давать показания, потому что боялся за свою жизнь.

"Он также заявил, что признает свою вину, готов нести ответственность и раскаивается", - написал он.

Никитенко также сообщает, что 13 сентября состоялись апелляционные заседания в отношении еще двух фигурантов дела: Сергея Торбина и Никиты Грабчука.

По результатам заседаний, суд решил оставить Грабчука и Торбина в СИЗО.

Никитенко сообщил, что Торбин в зале суда называл себя невиновным и считает, что его оболгали.