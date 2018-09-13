Соперник сборной Украины по Лиге наций нашел нового тренера

13 сентября, 2018, 13:25

Новым главным тренером соперника сборной Украины по Лиге наций - команды Чехии, станет Ярослав Шильгави

Об этом сообщает іSport.blesk.cz.

"Тренером сборной Чехии будет назначен Шильгави, переговоры продолжаются, однако нет причин, которые могли бы помешать ему стать главным тренером национальной команды. Надеемся, что все решится уже на следующей неделе", - сказал вице-президент Ассоциации футбола Чехии Роман Бербр.

Шильгави уже работал с чешской сборной с 2001 по 2009 годы, но был ассистентом главного тренера. Последним его клубом была "Славия", из которой специалиста уволили зимой прошлого года. Под руководством тренера в пражском клубе играли украинцы Руслан Ротань и Эдуард Соболь.