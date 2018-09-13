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Смерть 8-летней девочки: вскрытие подтвердило, что причина - отравление в лагере

Причиной смерти 8-летней Маргариты Лукашук в столичном "Охматдете", которая отдохнула в заведении санаторного типа "Славутич" на Киевщине, стало отравление в лагере

Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Александр Горган, передает "Украинская правда".

"Вчера провели вскрытие, есть заключение медэксперта. Вскрытие подтвердило: смерть ребенка была вызвана отравлением, которое произошло 2 июля в оздоровительном лагере "Славутич", - сказал он.

Глава ОГА отказался сообщить другие детали, отметив, что судебно-медицинская экспертиза проводилась в рамках уголовного производства, и вывод приобщен к материалам дела, поэтому разглашению не подлежит.

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