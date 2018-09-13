Смерть 8-летней девочки: вскрытие подтвердило, что причина - отравление в лагере
13 сентября, 2018, 12:27
Причиной смерти 8-летней Маргариты Лукашук в столичном "Охматдете", которая отдохнула в заведении санаторного типа "Славутич" на Киевщине, стало отравление в лагере
Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Александр Горган, передает "Украинская правда".
"Вчера провели вскрытие, есть заключение медэксперта. Вскрытие подтвердило: смерть ребенка была вызвана отравлением, которое произошло 2 июля в оздоровительном лагере "Славутич", - сказал он.
Глава ОГА отказался сообщить другие детали, отметив, что судебно-медицинская экспертиза проводилась в рамках уголовного производства, и вывод приобщен к материалам дела, поэтому разглашению не подлежит.
- Напомним, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
- Также стало известно, что дети, которые отравились в "Славутиче", получили от своих тренеров просроченные йогурты.
- Медики выяснили, что девочка, которая находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления.
- По факту отравления детей полиция открыла уголовное производство.
- В пищевом блоке лагеря "Славутич" обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.
- 8-летняя девочка умерла 12 сентября.
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