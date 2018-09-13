Следователям известно имя организатора в деле Савченко-Рубана, - Матиос

13 сентября, 2018, 11:03

Следователи установили личность организатора в деле Надежды Савченко и Владимира Рубана, которые подозреваются в планировании переворота и захвате госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь госдеятеля

Об рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "112 Украина".

"У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно", - сказал он.

По данным Матиос, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

"Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя, - ред.)", - добавил главный военный прокурор.