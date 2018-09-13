Сколько времени нужно женщинам и мужчинам, чтобы им стало комфортно в паре. Исследование

13 сентября, 2018, 14:32

Эксперты провели новый опрос, чтобы определить, на каком этапе отношений партнеры чувствуют себя комфортно в паре в быту

Об этом пишет The Independent.

В опросе приняли участие свыше 1 тыс. респондентов. Они отвечали на вопросы о том, на каком этапе отношений они не чувствовали дискомфорта в компании своего партнера в различных бытовых ситуациях.

По результатам, мужчинам нужно меньше времени, чтобы расслабиться и привыкнуть к партнерше. Мужчинам нужно в среднем три месяца, чтобы чувствовать себя удобно обнаженным во время сна в одной постели, а женщинам - почти 4 месяца.

Больше времени партнерам нужно для того, чтобы ходить в туалет в присутствии партнера. Мужчины смогут сделать это через 7 месяцев совместной жизни, а женщины - не менее, чем через 10 месяцев.

По данным опроса, партнерам становится максимально комфортна компания партнера в среднем на 11-й месяц совместной жизни.