Шведский суд восстановил решение о взыскании с "Газпрома" $2,6 млрд, — "Нафтогаз"

13 сентября, 2018, 21:20

В Швеции апелляционный суд отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража, которого ранее добился "Газпром"

Таким образом, суд подтвердил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" более 2,6 миллиарда долларов по иску о транзите газа, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, 13 сентября состоялись трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года.

"Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более 2,6 млрд", - написал Витренко.

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