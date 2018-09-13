Шведский суд восстановил решение о взыскании с "Газпрома" $2,6 млрд, — "Нафтогаз"
Таким образом, суд подтвердил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" более 2,6 миллиарда долларов по иску о транзите газа, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.
По его словам, 13 сентября состоялись трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года.
"Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более 2,6 млрд", - написал Витренко.
Читайте также: Как Украина будет давить на Россию для продолжения транзита и насколько это важно Украине. Объяснение "Нафтогаза"
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной и начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров относительно транзита газа.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже. "Газпрому" ограничили возможность привлекать международные кредиты через суд с "Нафтогазом".
- "Газпром" сократил объемы транзита газа в Европу через Украину и Беларусь.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-