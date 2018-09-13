 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шведский суд восстановил решение о взыскании с "Газпрома" $2,6 млрд, — "Нафтогаз"

В Швеции апелляционный суд отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража, которого ранее добился "Газпром"

Таким образом, суд подтвердил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" более 2,6 миллиарда долларов по иску о транзите газа, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, 13 сентября состоялись трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года.

"Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более 2,6 млрд", - написал Витренко.

Читайте также: Как Украина будет давить на Россию для продолжения транзита и насколько это важно Украине. Объяснение "Нафтогаза"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать