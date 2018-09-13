Штанга, нокдаун, гол. Как футболист забил курьезный мяч в Германии
13 сентября, 2018, 15:40
Немецкий футболист забил забавный гол, побывав перед взятием ворот в нокдауне
Об этом сообщает DW Sport в twitter.
В матче одной из региональных немецких лиг, форвард клуба "Германия" забил в ворота "Мюленбергера" курьезный гол. Футболист пробил в штангу, после чего мяч попал ему в лицо, но отскочил от нокаутированного игрока в сетку.
Guten Morgen!— DW Sports (@dw_sports) 12 сентября 2018 г.
Here's a candidate for goal of the season, from germany's 11th tier pic.twitter.com/4XdxTH1tOo
- Семерых футболистов отчислили из немецкого клуба за фото, на котором они продемонстрировали нацистский жест.
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