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Штанга, нокдаун, гол. Как футболист забил курьезный мяч в Германии


фото: twitter
Немецкий футболист забил забавный гол, побывав перед взятием ворот в нокдауне

Об этом сообщает DW Sport в twitter.

В матче одной из региональных немецких лиг, форвард клуба "Германия" забил в ворота "Мюленбергера" курьезный гол. Футболист пробил в штангу, после чего мяч попал ему в лицо, но отскочил от нокаутированного игрока в сетку.

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