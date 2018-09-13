Штанга, нокдаун, гол. Как футболист забил курьезный мяч в Германии

13 сентября, 2018, 15:40

Немецкий футболист забил забавный гол, побывав перед взятием ворот в нокдауне

Об этом сообщает DW Sport в twitter.

В матче одной из региональных немецких лиг, форвард клуба "Германия" забил в ворота "Мюленбергера" курьезный гол. Футболист пробил в штангу, после чего мяч попал ему в лицо, но отскочил от нокаутированного игрока в сетку.

Guten Morgen!



Here's a candidate for goal of the season, from germany's 11th tier pic.twitter.com/4XdxTH1tOo — DW Sports (@dw_sports) 12 сентября 2018 г.